11 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» завершилось голосование по поддержке малого и среднего бизнеса.
Самым лучшим вариантом поддержки малого и среднего бизнеса участники голосования посчитали субсидирование деятельности – за этот вариант высказались 24,47% респондентов. 21,37% проголосовавших считают, что основная помощь малому и среднему бизнесу должна быть в оказании консультационной поддержки по правовым и иным вопросам.
Также в качестве мер поддержки предпринимательства участники голосования назвали мероприятия по обучению навыкам ведения предпринимательской деятельности и цифровизацию госуслуг для бизнеса.
Кроме того, 6,17% респондентов высказались за поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере высоких технологий, 3,57% предложили поддержать предпринимателей, работающих под брендами сетевых компаний, 3,44% высказлись за поддержку экспорта, 16,46% затруднились с ответом.
Всего в голосовании приняли участие 201 462 человека.
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