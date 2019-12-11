11 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» завершилось голосование по поддержке малого и среднего бизнеса.



Самым лучшим вариантом поддержки малого и среднего бизнеса участники голосования посчитали субсидирование деятельности – за этот вариант высказались 24,47% респондентов. 21,37% проголосовавших считают, что основная помощь малому и среднему бизнесу должна быть в оказании консультационной поддержки по правовым и иным вопросам.



Также в качестве мер поддержки предпринимательства участники голосования назвали мероприятия по обучению навыкам ведения предпринимательской деятельности и цифровизацию госуслуг для бизнеса.



Кроме того, 6,17% респондентов высказались за поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере высоких технологий, 3,57% предложили поддержать предпринимателей, работающих под брендами сетевых компаний, 3,44% высказлись за поддержку экспорта, 16,46% затруднились с ответом.



Всего в голосовании приняли участие 201 462 человека.