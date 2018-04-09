Москвичи проголосовали за новую экскурсионную программу «Дома на Брестской»

9 апреля. Mossovetinfo.ru - 199 061 участник проекта «Активный гражданин» проголосовали за новую экскурсионную программу «Дома на Брестской». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департамента градостроительной политики столицы.



26% участников голосования сказали, что на открывающейся в июне выставке «Москва встречает гостей чемпионата мира по футболу» им интересно узнать, как будут использоваться построенные объекты после мундиаля.



На вопрос о тематике предстоящей книжной выставки более 30% горожан ответили, что их интересует подземный мир города. Наибольший интерес участники голосования проявили к необычным объектам мегаполиса, решив, что именно они станут новым слоем на интерактивной карте Москвы.