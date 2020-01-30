30 января. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» завершилось голосование по вопросам благоустройства московских дворов в 2020 году.
Чаще всего москвичи голосовали за то, чтобы в рамках благоустройства во дворах появилось больше парковочных мест – этот вариант выбрали 20,21% участников опроса. На втором месте – увеличение числа «зеленых» территорий, этот вариант выбрали 17,29% опрошенных. Третье место занял вариант обустройства новых или благоустройства существующих детских площадок – его выбрали 15, 12% респондентов.
За улучшение существующих и создание новых спортивных площадок проголосовали 12,02% участников опроса, за улучшение освещения – 10,85%, за создание площадок для выгула домашних питомцев высказались 10,31% участников голосования.
6,75% посчитали что в первую очередь необходимо благоустроить во дворах дорожки и тротуары, 2,89% посчитали, что особое благоустройство дворов не нужно, достаточно провести текущий ремонт. 1,19% предложили свои варианты благоустройства, среди которых, обустройство во дворах крытых велопарковок и увеличение количества урн.
В общей сложности в голосовании приняли участие 211 741 человек.
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