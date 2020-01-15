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Общество     15.01.2020 14:17

Москвичи выбрали зимние развлечения в парках

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Теги:  парки  зимний отдых  Активный гражданин  голосование 

15 января. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» завершились голосования, в ходе которых москвичи выбрали программу зимних развлечений в городских парках.

Всего в двух голосованиях приняли участие 180 501 и 175 411 человек. Горожане выбирали программу зимних развлечений в 17 парках Москвы.

Наибольший интерес у москвичей вызвала программа развлечений в Парке Горького – в голосовании по зимним развлечениям в этом парке приняли участие 68 606 человек. На втором месте парк «Сокольники» - 56 317 человек, на третьем Парк Победы на Поклонной горе - 30 641 проголосовавших. Также в пятерку самых интересных для москвичей парков вошли сад «Эрмитаж» и Измайловский парк.

В результате опроса по 17 паркам был составлен топ-5 самых интересных зимних развлечений для москвичей. Больше всего посетителей городских парков интересуют конкурсы и викторины (21,1%), занятия по фигурному катанию (20,01%), экскурсии по паркам (19,33%), тематические мастер-классы (16,42%) и тренировки по скандинавской ходьбе.


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Карта места

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Теги: 
парки  зимний отдых  Активный гражданин  голосование 

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