15 января. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» завершились голосования, в ходе которых москвичи выбрали программу зимних развлечений в городских парках.
Всего в двух голосованиях приняли участие 180 501 и 175 411 человек. Горожане выбирали программу зимних развлечений в 17 парках Москвы.
Наибольший интерес у москвичей вызвала программа развлечений в Парке Горького – в голосовании по зимним развлечениям в этом парке приняли участие 68 606 человек. На втором месте парк «Сокольники» - 56 317 человек, на третьем Парк Победы на Поклонной горе - 30 641 проголосовавших. Также в пятерку самых интересных для москвичей парков вошли сад «Эрмитаж» и Измайловский парк.
В результате опроса по 17 паркам был составлен топ-5 самых интересных зимних развлечений для москвичей. Больше всего посетителей городских парков интересуют конкурсы и викторины (21,1%), занятия по фигурному катанию (20,01%), экскурсии по паркам (19,33%), тематические мастер-классы (16,42%) и тренировки по скандинавской ходьбе.
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