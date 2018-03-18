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Общество     18.03.2018 14:09

Мособлизбирком: к полудню явка на выборах в Подмосковье – 23%

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Теги:  Московская область  выборы  Москва  явка 

18 марта. Mossovetinfo.ru - Мособлизбирком сообщил, что явка на выборах президента РФ в Подмосковье, по данным на 12:00, составила 23%. Об этом сообщается в официальном аккаунте Мособлизбиркома в Twitter.

Председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова сообщила журналистам, что количество избирателей, проголосовавших в помещениях, составило 1 264 803 человека, вне помещений – 19 068 человек.

Как ранее сообщало ИА «Моссовет», явка избирателей на выборах президента России в Москве по состоянию на 12:00 составила 18,14 процента. 

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Теги: 
Московская область  выборы  Москва  явка 

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