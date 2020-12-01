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Общество     01.12.2020 01:03

МСЧ предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях в московском регионе

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Теги:  Москва  московская область  метеоусловия  предупреждение  гололедица  МЧС 

1 декабря. Mossovetinfo.ru - МЧС Москвы экстренно предупредило, что по прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 11 часов утра 01 декабря начиная с западных и северных районов г. Москвы, местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица.

Водителям рекомендовано избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений и увеличить дистанцию.

Пешеходам рекомендовано не укрываться под деревьями, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции.


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Карта места

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Теги: 
Москва  московская область  метеоусловия  предупреждение  гололедица  МЧС 

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