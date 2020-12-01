МСЧ предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях в московском регионе

1 декабря. Mossovetinfo.ru - МЧС Москвы экстренно предупредило, что по прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 11 часов утра 01 декабря начиная с западных и северных районов г. Москвы, местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица.



Водителям рекомендовано избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений и увеличить дистанцию.



Пешеходам рекомендовано не укрываться под деревьями, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции.