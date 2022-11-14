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Общество     14.11.2022 10:45

Мундепы в Москве предлагают приспособить «Активного гражданина» для депутатских нужд

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Теги:  Москва  опросы  Активный гражданин 

14 ноября, Mossovetinfo.ru - Мэру Москвы Сергею Собянину направлено обращение с просьбой разрешить проводить опросы горожан на платформе «Активный гражданин», что позволит лучше узнать мнение избирателей по вопросам, которые входят в круг полномочий муниципальных депутатов. Обращение направили столичное отделение партии «Новые люди» (НЛ) и 20 муниципальных депутатов, избранных от НЛ в сентябре, - сообщает газета «Коммерсантъ».

В обращении к мэру муниципальные депутаты просят разрешить им самостоятельно инициировать опросы жителей Москвы «в рамках вверенных им муниципальных округов» на платформе «Активный гражданин» (система электронных опросов, запущенная столичными властями в 2014 году). Для подтверждения своего статуса депутаты могут пройти верификацию на сайте мэрии Москвы mos.ru, после чего им нужно предоставить возможность проводить «открытые референдумы в электронной форме».

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Теги: 
Москва  опросы  Активный гражданин 

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