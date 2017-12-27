Муниципальные депутаты выступили за расширение контрольных полномочий в сфере экологии

27 декабря. Mossovetinfo.ru - 26 декабря на площадке ИА «Росбалт» состоялся первый круглый стол Экологического Пресс-клуба «Альянса Зеленых», посвященный подведению итогов Года экологии в Москве. В мероприятии приняли участие Председатель экологического клуба муниципальный депутат района Черемушки Елена Селькова, муниципальные депутаты района Зюзино Наталья Чернышева и Михаил Иванов, муниципальный депутат района Коньково Ольга Прудлик, муниципальный депутат округа Даниловский Аркадий Павлинов, муниципальный депутат округа Тверской Николай Шинкаренко, а также приглашенные гости глава комиссии Общественной палаты РФ по экологии Альбина Дударева, председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин.



Напомним, что Экологический пресс-клуб провел свое первое заседание. В 2018 году на новой дискуссионной площадке московские муниципальные депутаты будут обсуждать вопросы благоустройства и озеленения общественных пространств, внедрение системы раздельного сбора отходов и утилизации ТКО, а также расширение контрольных полномочий муниципальных депутатов.



По словам модератора дискуссии, лидера «Альянса Зеленых» Александра Закондырина, в течение года экологической проблематике уделялось много внимания: была реализована масштабная программа по озеленению города («Миллион деревьев»), приведены в порядок московские парки и общественные пространства, развивается сфера эко просвещения и создается инфраструктура для раздельного сбора отходов.

«При этом московским властям необходимо совершенствовать технологии по выстраиванию диалога с жителями и объяснять смысл принимаемых управленческих решений. Позитивный пример такой практики обратной связи недавно дал мэр Сергей Собянин, который после многочисленных обращений жителей Новой Москвы принял решение о консервации полигона “Малинки”», – сообщил А. Закондырин. «Надеюсь, что отраслевые чиновники также будут выстраивать конструктивные отношения с инициативными жителями, экспертами и, конечно, с муниципальными депутатами».



В свою очередь, Председатель экологического пресс-клуба Елена Селькова заявила о необходимости расширения контрольных полномочий муниципальных депутатов в сфере экологии: «Учитывая начало программы реновации, местные депутаты могли бы следить за ходом производства работ: соблюдением уровня шума и объемом пыли при сносе пятиэтажек, а также за компенсационным озеленением после окончания строительных работ», - отметила она.

