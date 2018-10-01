1 октября. Mossovetinfo.ru – Музеи Московского Кремля перешли 1 октября на зимний режим работы, который будет действовать до 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе музея.



Архитектурный ансамбль открыт для посещения с 10:00 до 17:00. Оружейная палата - с 10:00 до 18:00.



Билеты в кассах продаются с 9:30 до 16:00. Четверг – выходной день.