1 октября. Mossovetinfo.ru – Музеи Московского Кремля перешли 1 октября на зимний режим работы, который будет действовать до 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Архитектурный ансамбль открыт для посещения с 10:00 до 17:00. Оружейная палата - с 10:00 до 18:00.
Билеты в кассах продаются с 9:30 до 16:00. Четверг – выходной день.
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