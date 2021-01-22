МВД и Центробанк рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

22 января. Mossovetinfo.ru – МВД совместно с Центробанком выявили новую схему телефонного мошенничества, сообщается на официальном сайте МВД РФ.



Злоумышленники звонят клиентам банком, представляются сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению Центробанка.



После этого, якобы в рамках расследования уголовного дела, злоумышленники пытаются получить информацию о банковских счетах собеседника, данные платежных карт, сведения о проведенных операциях и другие сведения, которые затем используют для хищения денежных средств с банковских карт потерпевших.



В Центробанке напоминают, что ведомство не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время разговора человек заявляет, что уголовное дело возбуждено по инициативе Центробанка - это щлоумышленник.



Кроме того, если в отношении человека возбуждено уголовное дело или проводится доследственная проверка, ему направляется повестка с вызовом к следователю или дознавателю. Если человек представляется сотрудником правоохранительных органов, необходимо связаться с дежурной частью подразделения и уточнить, служит ли там человек с такой фамилией.



При этом, напоминается, что ни в коем случае нельзя передавать незнакомым лицам информацию о своих банковских счетах и картах.