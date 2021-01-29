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Общество     29.01.2021 14:43

МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях в Москве

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Теги:  МВД  акции протеста  оппозциция 

29 января. Mossovetinfo.ru – Московское управление МВД на своем официальном сайте опубликовало заявление с предупреждением об ответственности за участие в несанкционированной акциях в Москве.

В заявлении указано, что за распространяемые в соцсетях, СМИ и сети Интернет призывы к участию в несанкционированной акции, а также за участие в таких акциях, по закону предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Также отмечается, что попытки провести несогласованные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников, будут расцениваться как угроза общественному порядку, они будут немедленно пресекаться, нарушители будут привлечены к ответственности.

В МВД отметили, что правоохранительные органы предпримут все меры для обеспечения правопорядка.Граждан призывают не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных акция, а также выполнять законные требования правоохранителей.

В заявлении также напоминается, что людей призывают принять участие в несанкционированных акциях на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, что прямо запрещено Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В субботу, 23 января, в Москве и ряде других городов России прошли несанкционированные акции оппозиции. В ходе акций было задержано до 3435 человек. По итогам акции в Москве, в суды поступило 1 608 административных дел. Суды вынесли 285 решений об административных арестах и 706 постановлений о штрафах.

Кроме того, СК РФ по итогам акций в различных городах возбудил 21 уголовное дело о противоправных действиях участников акций, в том числе 7 уголовных дел возбуждено в Москве.

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Теги: 
МВД  акции протеста  оппозциция 

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