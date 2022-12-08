МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов дел об экономических преступлениях

8 декабря, Mossovetinfo.ru - МВД России запретило надевать наручники на женщин, несовершеннолетних и фигурантов уголовных дел об экономических преступлениях, говорится в официальной информации МВД России, опубликованной на сайте Министерства. Накануне Президент России Владимир Путин, встречаясь с правозащитниками, пообещал добиться того, чтобы "подобная практика была, безусловно, прекращена"



"Министерством внутренних дел Российской Федерации по результатам прошедшего 7 декабря Заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека дополнительно изучена практика применения в отдельных территориальных органах МВД России средства ограничения подвижности «Ажур».

В настоящее время ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц.

В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства «Ажур» руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.", - говорится в публикации МВД.



Накануне, 7 декабря, Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции провёл ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Михайловна Меркачёва, обозреватель газеты «Московский комсомолец», задала ряд вопросов, в том числе по ситуации, когда женщин возят на допросы в "кандалах" (наручниках).



Согласно стенограмме заседания, опубликованной на сайте Президента, Путин, отвечая Меркачевой, в том числе сказал: "что касается того, что кого-то возят на допросы в кандалах, тем более за экономические преступления, я даже не знаю, как это квалифицировать. Но обещаю Вам, что внимание на это будет не просто обращено, а добьёмся того, чтобы подобная практика была, безусловно, прекращена.

Предложения Ваши оформите, пожалуйста, и передайте. Поработаем с этим обязательно. Как я уже сказал, и Генпрокуратуру, Верховный Суд попрошу проработать все эти вопросы, и Следственный комитет".