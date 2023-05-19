 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     19.05.2023 17:32

Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  закон  животные  собака  собаки  поправки  приюты  живодерские  мнение  круглый стол  Госдума  Гусев  Дмитрий Гусев 

19 мая — Mossovetinfo.ru — Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме намерена добиваться снятия с рассмотрения "живодерского" законопроекта, заявил первый заместитель руководителя фракции СРЗП, лидер московских справедливороссов Дмитрий Гусев по итогам встречи с представителями зоозащитного сообщества в пятницу 19 мая на круглом столе в Госдуме. Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных, заявил Гусев.

"Этот закон, конечно, надо отзывать. И ни в коем случае право убивать бездомных животных никому не давать. Это позиция нашей фракции. Мы будем добиваться того, чтобы этот законопроект был снят с рассмотрения Государственной думой», - заявил Гусев.

Дмитрий Гусев также сказал, что в условиях СВО, когда требуется большее единство общества, этот законопроект разделяет людей.

Дмитрий Гусев сказал, что сегодня он собрал в Государственной Думе, "фактически, первый общественный экспертный совет. Прямо сейчас обсуждаем, что должно сделать общество, чтобы антигуманный закон не начал калечить и убивать животных".

Также руководитель московского отделения Справедливой России (СЗРП) призвал включиться в обсуждение законопроекта, вызывающего обоснованные протесты экспертов и активистов, избирателей. "Гражданское общество должно включиться. Москвичи уже с нами. Регионы подтянутся!", - сказал Гусев.

"Вместе мы сможем остановить тех, кто готов убивать и калечить животных, лишь бы не исполнять действующий закон", - отметил Гусев.

Законопроект, принятый 16 мая Госдумой в первом чтении, предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными нормы, наделяющие регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными и в том числе позволяет не размещать таких животных в приютах, усыплять.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
закон  животные  собака  собаки  поправки  приюты  живодерские  мнение  круглый стол  Госдума  Гусев  Дмитрий Гусев 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

16:53 В мире Заявление стран G7 по Украине размещено на сайте Белого Дома (США) - текст заявления

15:21 Общество Сопредседатель СЗРП Прилепин направит съезд партии программную речь - базовые установки и принципы

09:21 Общество В «Ночь музеев» пользователи ВКонтакте увидят уникальные лекции и мастер-классы от ведущих площадок

07:03 В России Продажи девелоперов в крупнейших регионах снизились на 25–40%

Актуальные материалы

09:21 Общество В «Ночь музеев» пользователи ВКонтакте увидят уникальные лекции и мастер-классы от ведущих площадок

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru