Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

19 мая — Mossovetinfo.ru — Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме намерена добиваться снятия с рассмотрения "живодерского" законопроекта, заявил первый заместитель руководителя фракции СРЗП, лидер московских справедливороссов Дмитрий Гусев по итогам встречи с представителями зоозащитного сообщества в пятницу 19 мая на круглом столе в Госдуме. Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных, заявил Гусев.



"Этот закон, конечно, надо отзывать. И ни в коем случае право убивать бездомных животных никому не давать. Это позиция нашей фракции. Мы будем добиваться того, чтобы этот законопроект был снят с рассмотрения Государственной думой», - заявил Гусев.



Дмитрий Гусев также сказал, что в условиях СВО, когда требуется большее единство общества, этот законопроект разделяет людей.



Дмитрий Гусев сказал, что сегодня он собрал в Государственной Думе, "фактически, первый общественный экспертный совет. Прямо сейчас обсуждаем, что должно сделать общество, чтобы антигуманный закон не начал калечить и убивать животных".



Также руководитель московского отделения Справедливой России (СЗРП) призвал включиться в обсуждение законопроекта, вызывающего обоснованные протесты экспертов и активистов, избирателей. "Гражданское общество должно включиться. Москвичи уже с нами. Регионы подтянутся!", - сказал Гусев.



"Вместе мы сможем остановить тех, кто готов убивать и калечить животных, лишь бы не исполнять действующий закон", - отметил Гусев.



Законопроект, принятый 16 мая Госдумой в первом чтении, предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными нормы, наделяющие регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными и в том числе позволяет не размещать таких животных в приютах, усыплять.