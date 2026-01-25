 
Актуальные темы: переговоры
Общество     10.02.2026 06:51

На 95-м году жизни умер легендарный адвокат Генрих Падва

10 февраля — Mossovetinfo.ru — На 95-м году жизни 9 февраля скончался легендарный адвокат Генрих Падва, Заслуженный_юрист_Российской_Федерации, Имя Генриха Павловича Падва внесено в Книгу Почета Адвокатской палаты г. Москвы.

Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. С 1989 года — вице-президент Союза адвокатов СССР, затем Международного союза (содружества) адвокатов, а с 2002 года — адвокат Адвокатской палаты города Москвы.

Благодаря усилиям Генриха Падва в России был введен запрет на применение смертной казни. Именно по его жалобе в Конституционный Суд РФ в связи с делом его подзащитного В.Г. (впоследствии оправданного) данная мера наказания была признана неконституционной.

Падва являлся одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры». На сайте этого адвокатского бюро сообщается, что основатель и руководитель бюро Генрих Падва является одним из самых уважаемых адвокатов в юридическом сообществе («Chambers Europe 2011»). Генрих Падва награжден золотой медалью имени Ф.Н. Плевако за вклад в развитие российской адвокатуры. Генрих Падва также был отмечен почетным знаком «Общественное признание» за большой личный вклад в развитие законодательной системы и многолетнюю адвокатскую практику по защите гражданских прав и свобод личности. Кроме того, Генрих Падва в 2001 году был удостоен звания «Человек года» в номинации «Закон» по версии поисковой системы «Rambler».

Среди доверителей Падвы были крупные журналы и газеты, семьи академика Андрея Сахарова и артиста Владимира Высоцкого, осуществлял защиту членов ГКЧП, бывшего управляющего делами Президента РФ Павла Бородина, бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, многих других известных лиц.

Фото: адвокатское бюро «Падва и партнеры»


