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Общество     06.06.2020 22:04

На Красной площади открылась книжная ярмарка

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Теги:  коронавирус  книги  книжная ярмарка  Красная площадь 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в столице в субботу, 6 июня, на фоне пандемии коронавируса. Фестиваль в этом году продлится три дня – до 8 июня включительно. Время работы - с 12.00 до 22.00.

Фестиваль проходит уже в шестой раз. Многие издательства отдадут 10 процентов прибыли на покупку средств индивидуальной защиты для врачей.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  книги  книжная ярмарка  Красная площадь 

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