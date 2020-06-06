На Красной площади открылась книжная ярмарка

6 июня. Mossovetinfo.ru – Книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в столице в субботу, 6 июня, на фоне пандемии коронавируса. Фестиваль в этом году продлится три дня – до 8 июня включительно. Время работы - с 12.00 до 22.00.



Фестиваль проходит уже в шестой раз. Многие издательства отдадут 10 процентов прибыли на покупку средств индивидуальной защиты для врачей.



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