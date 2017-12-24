На мероприятие в Лермонтовский сквер пришли около 300 человек - МВД

24 декабря. Mossovetinfo.ru - Около 300 человек пришли на мероприятие в Лермонтовском сквере в Москве 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.



«В месте проведения мероприятия находилось около 300 человек, из которых примерно половина – представители СМИ и блогеры», - говорится в сообщении.



МВД напомнило, что мероприятие было признано судом незаконным. В отношении организаторов собран материал об административном правонарушении.