На митинг КПРФ в центре Москвы пришло 700 человек - МВД

10 марта. Mossovetinfo.ru – В митинге КПРФ в центре Москвы, который был согласован столичными властями, приняли участие около 700 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по городу Москве.



Акция прошла в субботу на Площади революции. Перед собравшимися выступили кандидат в президенты России Павел Грудинин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



Нарушений общественного порядка не допущено.