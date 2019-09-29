29 сентября. Mossovetinfo.ru – На митинг на проспекте Академика Сахарова 29 сентября на момент его начала принимали 9000 человек, утверждает проект «Белый счетчик» в своем микроблоге в Twitter.
Отмечается, что 9000 человек прошли на территорию митинга к 15:00. Полиция не задерживает вход. Сам митинг начался около 15:15. Акция согласована московскими властями. Данных полиции о числе участников митинга на данный момент нет.
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