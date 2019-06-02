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Общество     02.06.2019 22:48

На неделе с 3 по 9 июня в Москве будет жарко и без осадков

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Теги:  погода  прогноз погоды 

2 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве на неделе с 3 по 9 июня будет солнечно и без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В начале недели воздух прогреется до +21…+24°, затем ожидается усиление жары до +27…+30°.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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