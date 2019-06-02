2 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве на неделе с 3 по 9 июня будет солнечно и без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



В начале недели воздух прогреется до +21…+24°, затем ожидается усиление жары до +27…+30°.