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Общество     07.09.2020 12:15

На неделе в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков

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Теги:  погода  прогноз погоды  дожди 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение предстоящей недели в Москве выпадет до половины сентябрьской нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, дожди в Москве начнутся уже в понедельник, несмотря на сохраняющуюся теплую погоду. Самые сильные дожди ожидаются во вторник и в четверг.

При этом, из-за облачности в Москве начнется похолодание. Начиная со вторника температура в Москве не будет подниматься выше +16...+18°.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  дожди 

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