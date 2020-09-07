7 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение предстоящей недели в Москве выпадет до половины сентябрьской нормы осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, дожди в Москве начнутся уже в понедельник, несмотря на сохраняющуюся теплую погоду. Самые сильные дожди ожидаются во вторник и в четверг.



При этом, из-за облачности в Москве начнется похолодание. Начиная со вторника температура в Москве не будет подниматься выше +16...+18°.