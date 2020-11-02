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Общество     02.11.2020 00:39

На предстоящей неделе в Москву вернется теплая погода

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Теги:  погода  прогноз погоды 

2 ноября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода вернется в Москву на предстоящей неделе, сообщает центр погоды «Фобос».

В понедельник в Москве будет относительно прохладно, температура не поднимется выше +6…+8⁰, возможны небольшие дожди.

Однако, уже со вторника температура начнет расти, дожди прекратятся. Во вторник и среду температура в Москве вырастет до +10…+12⁰. В конце рабочей недели температура вновь снизится до +8⁰, ожидается переменная облачность, но осадков не прогнозируется.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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