2 ноября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода вернется в Москву на предстоящей неделе, сообщает центр погоды «Фобос».
В понедельник в Москве будет относительно прохладно, температура не поднимется выше +6…+8⁰, возможны небольшие дожди.
Однако, уже со вторника температура начнет расти, дожди прекратятся. Во вторник и среду температура в Москве вырастет до +10…+12⁰. В конце рабочей недели температура вновь снизится до +8⁰, ожидается переменная облачность, но осадков не прогнозируется.
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