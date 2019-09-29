29 сентября. Mossovetinfo.ru – На проспекте Академика Сахарова в воскресенье, 29 сентября, пройдет митинг в поддержку фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве летом 2019 года - так называемого «Московского дела».
Акция согласована властями, заявленная численность участников – до 20 тысяч человек. Митинг пройдет с 15:00 до 17:00. Сбор участников начнется в 14:00.
В связи с проведением митинга до 19:00 перекрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова на участке от Докучаева переулка до Садово-Спасской улицы.
«Московское дело» - несколько уголовных дел, которые были возбуждены в отношении людей, задержанных во время несогласованных акций в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.
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