 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     20.11.2020 10:50

На следующей неделе в Москве вновь возможны ледяные дожди

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды  ледяной дождь 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – В течение следующей недели в Москве вновь могут пройти ледяные дожди, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидается похолодание, однако уже в начале следующей недели снова придет потепление и возникнут условия для формирования ледяных дождей, которые могут продлиться несколько суток.

Ледяной дождь прошел в Москве в ночь на четверг, 19 ноября. В результате на дорогах и тротуарах города образовалась наледь. Это привело к росту числа ДТП, а также к повышению травматизма.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды  ледяной дождь 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:45 Город (Москва и область) Власти Москвы согласовали РПЛ квоту посещаемости в 25 процентов от вместимости стадионов

19:14 Город (Москва и область) В Москве проверят соблюдение ресторанами запрета на работу после 23:00 в новогоднюю ночь

18:53 Происшествия Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовное дело о лжесвидетельстве

17:17 Общество Погода ожидается в Москве в выходные, 21 и 22 ноября

14:53 Город (Москва и область) Главную новогоднюю елку страны доставят в Кремль 11 декабря

Актуальные материалы

19:45 Город (Москва и область) Власти Москвы согласовали РПЛ квоту посещаемости в 25 процентов от вместимости стадионов

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru