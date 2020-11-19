20 ноября. Mossovetinfo.ru – В течение следующей недели в Москве вновь могут пройти ледяные дожди, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидается похолодание, однако уже в начале следующей недели снова придет потепление и возникнут условия для формирования ледяных дождей, которые могут продлиться несколько суток.



Ледяной дождь прошел в Москве в ночь на четверг, 19 ноября. В результате на дорогах и тротуарах города образовалась наледь. Это привело к росту числа ДТП, а также к повышению травматизма.