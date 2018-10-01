1 октября. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ 4 октября откроется космическая почта. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



В павильоне №34 поставят ящик для писем космонавтам, в том числе на МКС. В ответ на самые интересные вопросы космонавты запишут видео.