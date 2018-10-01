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Общество     01.10.2018 18:40

На ВДНХ заработает космическая почта

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Теги:  ВДНХ 

1 октября. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ 4 октября откроется космическая почта. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

В павильоне №34 поставят ящик для писем космонавтам, в том числе на МКС. В ответ на самые интересные вопросы космонавты запишут видео.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ 

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