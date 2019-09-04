4 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком намерен допустить к наблюдению за выборами в Мосгордуму даже тех наблюдателей от кандидатов в депутаты столичного парламента, которые подадут заявления на день позже установленного срока, сообщил глава МГИК Валентин Горбунов в ходе видеоконференции с членами ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что 4 сентября является последним днем приема заявлений и списков наблюдателей.
Горбунов сообщил, что обучение наблюдателей проводилось совместно Мосгоризбиркомом и Общественным штабом по наблюдению за выборами в Мосгордуму. Мосгоризбирком намерен допустить к наблюдению за ходом голосования даже тех наблюдателей, которые опоздают на один день с подачей заявления.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.
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