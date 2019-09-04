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Общество     04.09.2019 14:33

На выборы в Мосгордуму допустят даже тех наблюдателей, которые подадут заявление на день позже - МГИК

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Теги:  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  наблюдатели  Мосгоризбирком  МГД  Мосгордума 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком намерен допустить к наблюдению за выборами в Мосгордуму даже тех наблюдателей от кандидатов в депутаты столичного парламента, которые подадут заявления на день позже установленного срока, сообщил глава МГИК Валентин Горбунов в ходе видеоконференции с членами ЦИК.

Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что 4 сентября является последним днем приема заявлений и списков наблюдателей.

Горбунов сообщил, что обучение наблюдателей проводилось совместно Мосгоризбиркомом и Общественным штабом по наблюдению за выборами в Мосгордуму. Мосгоризбирком намерен допустить к наблюдению за ходом голосования даже тех наблюдателей, которые опоздают на один день с подачей заявления.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.

Смотрите также:

- Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму
- Список кандидатов в депутаты Мосгордумы


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Теги: 
выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  наблюдатели  Мосгоризбирком  МГД  Мосгордума 

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