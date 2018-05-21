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Общество     21.05.2018, 08:50

На здании «Манежа» покажут 3D-фильмы о футболе

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Теги:  ЧМ-2018  футбол  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира-2018 

21 мая. Mossovetinfo.ru – 3D-фильмы о футболе покажут на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» в преддверии чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С помощью технологии видеомэппинга на здании «Манежа» покажут футбольные поля, игроков, мячи и ворота, а также пейзажи. Фильмы можно будет посмотреть каждый вечер с 1 по 10 июня с 21:30 до 23:00.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи примут «Лужники» и стадион «Спартака». Фан-зона в столице будет организована на территории Воробьевых гор.


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  футбол  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира-2018 

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