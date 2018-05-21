21 мая. Mossovetinfo.ru – 3D-фильмы о футболе покажут на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» в преддверии чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



С помощью технологии видеомэппинга на здании «Манежа» покажут футбольные поля, игроков, мячи и ворота, а также пейзажи. Фильмы можно будет посмотреть каждый вечер с 1 по 10 июня с 21:30 до 23:00.



Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи примут «Лужники» и стадион «Спартака». Фан-зона в столице будет организована на территории Воробьевых гор.