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Общество
21.05.2018, 09:06
Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 мая
21 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в понедельник, 21 мая, в Москве и Подмосковье будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице ...
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Общество
21.05.2018, 08:50
На здании «Манежа» покажут 3D-фильмы о футболе
21 мая. Mossovetinfo.ru – 3D-фильмы о футболе покажут на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» в преддверии чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня. Об этом сообщается...
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Общество
21.05.2018, 08:37
В Москве на медицинских картах начали устанавливать радиометки
21 мая. Mossovetinfo.ru – Более шести медицинских карт в Москве оснастили радиометками в рамках пилотного проекта, который проводится в городской поликлинике № 46. Об этом сообщается на официальном...