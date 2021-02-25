 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     25.02.2021 10:13

Началось голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Лубянская площадь  памятник  голосование  Активный гражданин 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу о том, кому поставить памятник на Лубянской площади.

На выбор предлагается два варианта: полководец и великий князь Александр Невский и революционер, создатель и первый руководитель ВЧК Феликс Дзержинский.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предлагал создать для голосования шорт-лист персон, которые могут быть использованы для установки памятника, в который включить широкий спектр фигур.

В свою очередь, политолог Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций высказал мнение, что вопрос не нужно выносить на голосование, так как в результате победит вариант с установкой памятнику Феликсу Дзержинскому, но эта не та победа, которая нужна Москве и России.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Лубянская площадь  памятник  голосование  Активный гражданин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:02 Город (Москва и область) В московском метро установят новую систему слежения - СМИ

10:41 Город (Москва и область) По программе реновации в новые квартиры переехали уже более 25 тысяч москвичей

10:13 Общество Началось голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади

09:58 Другое Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заразился коронавирусом

09:46 В России В такси могут появиться QR-коды с информацией о водителе

Актуальные материалы

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru