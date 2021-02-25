Другие материалы
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Общество
25.02.2021, 10:13
Началось голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади
25 февраля. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу о том, кому поставить памятник на Лубянской площади. На выбор предлагается два варианта: полководе...
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Общество
25.02.2021, 07:25
Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»
25 февраля. Mossovetinfo.ru – Около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров появилось в проекте «Московская электронная школа» («МЭШ»). Об этом сообщает mos.ru. Школьник со второго по 11-й класс с пом...
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Общество
25.02.2021, 07:17
На ВДНХ стартует новый сезон образовательной программы
25 февраля. Mossovetinfo.ru – С конца февраля стартует новый сезон образовательной программы «Знание. ВДНХ». Об этом сообщает mos.ru. Проект объединяет несколько тематических циклов. Для участник...