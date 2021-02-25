Общество 25.02.2021, 07:17 На ВДНХ стартует новый сезон образовательной программы

25 февраля. Mossovetinfo.ru – С конца февраля стартует новый сезон образовательной программы «Знание. ВДНХ». Об этом сообщает mos.ru. Проект объединяет несколько тематических циклов. Для участник...