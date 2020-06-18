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Общество     18.06.2020 09:19

Началось тестирование системы электронного голосования

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Теги:  голосование  поправки  Конституция  электронное голосование  тестирование 

18 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве началось тестирование системы электронного голосования, которая будет задействована при голосовании по внесению изменений в Конституцию. Тестовое голосование на платформе 2020og.ru проходит до 20:00 19 июня. 

Протестировать систему могут те, кто уже зарегистрировался для участия в электронном голосовании по внесению изменений в конституцию.

В рамках тестирования участникам предстоит ответить на вопрос: что сейчас важнее для Москвы — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.

ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться на электронное голосование можно до 21 июня. О том, как это сделать, читайте здесь. Записаться для участия в электронном голосовании могут только те граждане, чьи аккаунты были созданы до 5 июня.

Электронное голосование по внесению изменений в Конституцию РФ стартует 25 июня и продлится 6 дней. В основной день голосования 1 июля, проголосовать онлайн будет уже нельзя.


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Теги: 
голосование  поправки  Конституция  электронное голосование  тестирование 

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