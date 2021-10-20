Находящегося под домашним арестом ректора «Шанинкиа» Сергея Зуева минувшей ночью увезли в больницу

20 октября. Mossovetinfo.ru - Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева минувшей ночью «увезли в больницу с очередным гипертоническим кризом». Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила его жена Елизавета Фокина — генеральный директор музея-заповедника «Царицыно».

«Серёжу сегодня ночью увезли в больницу с очередным гипертоническим кризом, пока все, что могу сказать», - говорится в сообщении Елизаветы Фокиной.



Накануне, по информации адвоката Сергея Зуева, ему было предъявлено обвинение в хищении 21 млн рублей путем мошенничества. Следственные действия в рамках того же дела по которому арестована бывшей замглавы Минпросвещения Марина Ракова. Ее в неисполнение госконтрактов по проекту «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».



Сергей Зуев вину не признает и в настоящее время находится под домашним арестом. 19 октября, когда Зуеву предъявляли обвинение в мошенничестве, ему пришлось вызвать скорую, но он тогда отказался ехать в больницу.