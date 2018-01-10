Другие материалы
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Общество
10.01.2018, 10:01
Народный артист РСФСР Михаил Державин скончался в возрасте 81 года
10 января. Mossovetinfo.ru – О смерти Михаила Державина сообщает Московский академический театр сатиры. «Не стало Михаила Державина (1936-2018). О дате прощания и месте похорон будет сообщено доп...
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Экология
10.01.2018, 09:38
До 4 градусов мороза ожидается 10 января днем в Москве
По данным синоптиков, небольшой снег, местами гололедица и от 2 до 4 градусов мороза ожидается в столице 10 января, сообщается на сайте Гидрометцентра. Атмосферное давление составит 754 мм ртутно...
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Спорт
10.01.2018, 08:38
Упрощаются возможности безвизового въезда при проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года
10 января. Mossovetinfo.ru – Законопроектом, внесенным накануне правительством России в Госдуму, упрощаются возможности безвизового въезда при проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года....