Народный артист РСФСР Михаил Державин скончался в возрасте 81 года

10 января. Mossovetinfo.ru – О смерти Михаила Державина сообщает Московский академический театр сатиры.



«Не стало Михаила Державина (1936-2018). О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно», - сообщает Московский академический театр сатиры на своем сайте.



Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1989).