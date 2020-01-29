29 января. Mossovetinfo.ru – Настоящая зимняя погода придет в Москву в первую неделю февраля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на столичное Метеобюро.



По прогнозам синоптиков, уже в среду, 5 февраля в дневное время температура опустится до -5 градусов, а в ночное время морозы достигнут -10 градусов. В дальнейшем такая погода в Москве сохранится, в дневное время температура будет в районе -5... -6 градусов, а в ночное время может опускаться до -15 градусов.



Также сообщается, что перед похолоданием в Москве пройдут снегопады.