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Общество     29.01.2020 17:13

Настоящая зимняя погода придет в Москву в первую неделю февраля

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Теги:  погода  морозы  снегопад 

29 января. Mossovetinfo.ru – Настоящая зимняя погода придет в Москву в первую неделю февраля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на столичное Метеобюро.

По прогнозам синоптиков, уже в среду, 5 февраля в дневное время температура опустится до -5 градусов, а в ночное время морозы достигнут -10 градусов. В дальнейшем такая погода в Москве сохранится, в дневное время температура будет в районе -5... -6 градусов, а в ночное время может опускаться до -15 градусов.

Также сообщается, что перед похолоданием в Москве пройдут снегопады.


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Теги: 
погода  морозы  снегопад 

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