5 декабря. Mossovetinfo.ru - Найдена первая мутация коронавируса, против которой бессильны антитела. Об этом сообщает Nature со ссылкой на препринт исследования.
Противостоящая антителам мутация обнаружена в Нидерландах и Дании. Отмечается, что мутация SARS-CoV-2 позволят вирусу ускользать от распознавания антителами, которые вырабатываются для борьбы с инфекцией.
В Москве 5 декабря стартовал первый этап массовой вакцинации от коронавируса. На данный момент сделать прививку могут горожане из группы риска: сотрудники сфер образования и здравоохранения, а также работники социальных служб.
Кроме того, в Москве 5 декабря установлен новый рекорд по числу новых случаев коронавируса.
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