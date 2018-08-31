31 августа. Mossovetinfo.ru – Подготовка ребенка к школе в среднем обошлась российским родителям в 21 тысячу рублей, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Около половины этой суммы ушло на приобретение школьной формы, сменной обуви, спортивной формы и другой одежды и обуви для школьников. Меньше всего родители потратили на приобретение цветов и подарков учителям к 1 сентября – в среднем на это уходит 908 рублей. Также среди расходов на подготовку к учебному году покупка школьно-письменных принадлежностей, покупка рюкзака или сумки, учебных материалов, а также взносы на школьные нужды (охрана, техническое оснащение классов и т.д.).
По данным опроса, в 2018 году 63% родителей покупали своим детям школьную форму, учебно-методические материалы для своих детей покупали 52% респондентов, 48% покупали подарки учителям, 46% делали взносы на ремонт школы, 30% оплачивали дополнительные занятия своих детей.
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