20 августа. Mossovetinfo.ru – Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью Радио Sputnik рассказал о противопоказаниях, при наличии которых нельзя делать прививку от коронавируса.
По словам Жемчугова, противопоказания для вакцинации от коронавируса сходны с теми, которые определены для вакцинации от гриппа.
Прививку от коронавируса нельзя делать если у человека высокая температура, если незадолго до вакцинации человек употреблял алкоголь.
Жемчугов также отметил, что, если перед вакцинацией есть вопросы и сомнения, не надо стеснятся задавать вопросы врачам. Кроме того, рекомендуется перед вакцинацией ознакомится с правилами ее проведения на сайтах Роспотребнадзора и Минздрава, и требовать их исполнения во время вакцинации.
10:43 В России В России от коронавируса вылечились более 80% заразившихся
10:16 Город (Москва и область) Акция «Ночь кино» пройдет в московских кинотеатрах 29 августа
09:46 Общество Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса
09:36 Город (Москва и область) Большая спортивная программа подготовлена на День города в Москве
09:29 Происшествия Навальный находится в коме в тяжелом состоянии - пресс-секретарь
14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ
10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство
09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября
13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году
20:18 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль
19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину