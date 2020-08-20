20 августа. Mossovetinfo.ru – Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью Радио Sputnik рассказал о противопоказаниях, при наличии которых нельзя делать прививку от коронавируса.



По словам Жемчугова, противопоказания для вакцинации от коронавируса сходны с теми, которые определены для вакцинации от гриппа.



Прививку от коронавируса нельзя делать если у человека высокая температура, если незадолго до вакцинации человек употреблял алкоголь.



Жемчугов также отметил, что, если перед вакцинацией есть вопросы и сомнения, не надо стеснятся задавать вопросы врачам. Кроме того, рекомендуется перед вакцинацией ознакомится с правилами ее проведения на сайтах Роспотребнадзора и Минздрава, и требовать их исполнения во время вакцинации.