 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     20.08.2020 09:46

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  вакцинация  коронавирус  противопоказания 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью Радио Sputnik рассказал о противопоказаниях, при наличии которых нельзя делать прививку от коронавируса.

По словам Жемчугова, противопоказания для вакцинации от коронавируса сходны с теми, которые определены для вакцинации от гриппа.

Прививку от коронавируса нельзя делать если у человека высокая температура, если незадолго до вакцинации человек употреблял алкоголь.

Жемчугов также отметил, что, если перед вакцинацией есть вопросы и сомнения, не надо стеснятся задавать вопросы врачам. Кроме того, рекомендуется перед вакцинацией ознакомится с правилами ее проведения на сайтах Роспотребнадзора и Минздрава, и требовать их исполнения во время вакцинации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
вакцинация  коронавирус  противопоказания 

Возврат к списку

Лента новостей

10:43 В России В России от коронавируса вылечились более 80% заразившихся

10:16 Город (Москва и область) Акция «Ночь кино» пройдет в московских кинотеатрах 29 августа

09:46 Общество Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

09:36 Город (Москва и область) Большая спортивная программа подготовлена на День города в Москве

09:29 Происшествия Навальный находится в коме в тяжелом состоянии - пресс-секретарь

Актуальные материалы

14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября

13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году

20:18 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль

19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru