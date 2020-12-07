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Общество     07.12.2020 17:47

Названы темы вопросов, которые россияне хотят задать Владимиру Путину

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Теги:  Владимир Путин  пресс-конференция Владимира Путина  вопросы 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - За первые два дня приема вопросов к ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, лидируют вопросы о пенсиях, дистанционном обучении и правах дольщиков, сообщает телеканал «Россия 24».

Сообщается, что наибольшее количество вопросов на данный момент поступает от жителей Москвы, Краснодарского края, Тулы и Карелии.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря. В связи с пандемией коронавируса, пресс-конференция пройдет в видеоформате. Журналисты будут размещены в зале Центра Международной Торговли, для представителей региональных СМИ в каждом округе будут организованы специальные площадки. Президент будет отвечать на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево.




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Теги: 
Владимир Путин  пресс-конференция Владимира Путина  вопросы 

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