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Общество     31.05.2019 08:10

Небольшое похолодание, кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве 31 мая

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Теги:  погода 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Небольшое похолодание, облачность и кратковременные грозовые дожди ожидаются в Москве в пятницу, 31 мая, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +22…+24°, в Подмосковье +21…+26°. Атмосферное давление слегка понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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