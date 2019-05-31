31 мая. Mossovetinfo.ru – Небольшое похолодание, облачность и кратковременные грозовые дожди ожидаются в Москве в пятницу, 31 мая, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +22…+24°, в Подмосковье +21…+26°. Атмосферное давление слегка понизится и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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