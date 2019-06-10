10 июня. Mossovetinfo.ru – Небольшое понижение жары, кратковременные грозовые дожди с градом и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, 10 июня, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +27…+29°, в Подмосковье +25…+30°. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
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