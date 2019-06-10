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Общество     10.06.2019 08:14

Небольшое понижение жары, грозовые дожди и град ожидаются в Москве 10 июня

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Теги:  погода 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Небольшое понижение жары, кратковременные грозовые дожди с градом и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, 10 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +27…+29°, в Подмосковье +25…+30°. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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