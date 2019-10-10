10 октября. Mossovetinfo.ru – Небольшое потепление, облачность и дожди ожидаются в Москве в четверг, 10 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +8…+10°, по области +6…+11°. Атмосферное давление понизится и составит 735 миллиметров ртутного столба.
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