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Общество     10.10.2019 08:10

Небольшое потепление и дожди ожидаются в Москве 10 октября

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Теги:  погода 

10 октября. Mossovetinfo.ru – Небольшое потепление, облачность и дожди ожидаются в Москве в четверг, 10 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +8…+10°, по области +6…+11°. Атмосферное давление понизится и составит 735 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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