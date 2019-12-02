2 декабря. Mossovetinfo.ru – Небольшой мороз и облачность ожидаются в Москве в понедельник, 2 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве -1…-3°, по области 0…-5°. Атмосферное давление будет снижаться и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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