2 декабря. Mossovetinfo.ru – Небольшой мороз и облачность ожидаются в Москве в понедельник, 2 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве -1…-3°, по области 0…-5°. Атмосферное давление будет снижаться и составит 744 миллиметра ртутного столба.