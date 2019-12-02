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Общество     02.12.2019 08:11

Небольшой мороз и облачность ожидаются в Москве 2 декабря

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Теги:  погода 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Небольшой мороз и облачность ожидаются в Москве в понедельник, 2 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве -1…-3°, по области 0…-5°. Атмосферное давление будет снижаться и составит 744 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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