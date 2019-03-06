6 марта. Mossovetinfo.ru – До трех градусов тепла ожидается в Москве в среду, 6 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Будет идти небольшой снег, на дорогах – сильная гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
Транспортный комплекс Москвы призвал быть осторожнее из-за непогоды.
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