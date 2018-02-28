Некачественный ремонт дома в Тушино усугубил разрушение фундамента здания - ОНФ

28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Жилой дом в районе Тушино, после проведенных работ по ремонту, «был сдан в эксплуатацию с частичным отсутствием гидроизоляции», сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).



«Эксперты московского штаба Общероссийского народного фронта считают недопустимой ситуацию, когда на ремонт дома в Северном Тушино истрачено более 15 млн руб., но восстановительные работы не только не помогли, но еще больше усугубили разрушение фундамента здания», - сообщили в ОНФ по итогам проведенных проверок, обращений и полученных от властей ответов.



Чиновники запланировали исправить дефекты в подвальной части дома до 1 августа, а московский штаб ОНФ проконтролирует восстановление гидроизоляции.



В ОНФ также отмечают, что ранее «о неудовлетворительном состоянии дома после ремонта жильцы неоднократно писали в различные инстанции: в управу района Северное Тушино, префектуру округа, прокуратуру Москвы, Минстрой, Тушинскую межрайонную прокуратуру и правительство Москвы, получали ответы, и никаких мер реагирования».