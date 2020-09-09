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Общество
10.09.2020, 11:08
Низкое атмосферное давление ожидается в Москве 10 сентября
10 сентября. Mossovetinfo.ru - Пониженное атмосферное давление ожидается в Москве в четверг, 10 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса....
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Общество
10.09.2020, 01:35
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
10 сентября. Mossovetinfo.ru - Актер Михаил Ефремов, получивший 8 лет колонии за смертельное ДТП в Москве, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, об этом на своей странице в Facebook сообщила...
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Общество
09.09.2020, 16:50
40-летняя жительница Подмосковья родила 14-го ребенка
9 сентября. Mossovetinfo.ru - 40-летняя жительница подмосковного Чехова Елена Илючик родила 14-го ребенка, сообщает «Московский комсомолец». Ильючик сообщила, что познакомилась с мужем в 22 г...