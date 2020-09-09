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Общество     10.09.2020 11:08

Низкое атмосферное давление ожидается в Москве 10 сентября

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Теги:  атмосферное давление  погода 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - Пониженное атмосферное давление ожидается в Москве в четверг, 10 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в Москве понизится до 738 миллиметров ртутного столба, что на 10-12 единиц ниже нормы.

Падение атмосферного давления произойдет на фоне пасмурной и дождливой погоды. Ранее сообщалось, что до конца недели в Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков.


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Карта места

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Теги: 
атмосферное давление  погода 

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