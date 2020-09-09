10 сентября. Mossovetinfo.ru - Пониженное атмосферное давление ожидается в Москве в четверг, 10 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.



По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в Москве понизится до 738 миллиметров ртутного столба, что на 10-12 единиц ниже нормы.



Падение атмосферного давления произойдет на фоне пасмурной и дождливой погоды. Ранее сообщалось, что до конца недели в Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков.