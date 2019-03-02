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Общество     02.03.2019 10:34

Нобелевский лауреат Жорес Алферов скончался в возрасте 88 лет

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Теги:  Жорес Алферов  Алферов 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу.

Алферов получил Нобелевскую премию в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

С 1995 года являлся депутатом Государственной Думы РФ. Имеет множество государственных наград. 

15 марта Алферову исполнилось бы 89 лет. С биографией Жореса Алферова можно ознакомиться здесь.


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Теги: 
Жорес Алферов  Алферов 

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