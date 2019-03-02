2 марта. Mossovetinfo.ru – Советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу.
Алферов получил Нобелевскую премию в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.
С 1995 года являлся депутатом Государственной Думы РФ. Имеет множество государственных наград.
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