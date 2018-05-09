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Общество     10.05.2018, 10:21

Ночь на 10 мая в Москве стала самой холодной в мае

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Теги:  погода 

10 мая. Mossovetinfo.ru – Ночь на 10 мая стала самой холодной с начала мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве понизилась до +4..+7 градусов. В отдельных районах Подмосковья в травостое температура понижалась до -2..-3 градусов.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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