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Общество
10.05.2018, 10:21
Ночь на 10 мая в Москве стала самой холодной в мае
10 мая. Mossovetinfo.ru – Ночь на 10 мая стала самой холодной с начала мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости». Температура воздуха в Москве понизилась до +4..+7 градусов. В отдельных рай...
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Общество
10.05.2018, 08:43
До 17 градусов тепла ожидается в Москве 10 мая
10 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в четверг, 10 мая, в Москве и Подмосковье ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха ...
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Общество
09.05.2018, 09:25
Парад Победы. Прямая трансляция. Где смотреть
9 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в День Победы в 10:00 начнется Парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию Парада проведут Первый канал, «Россия 1»...