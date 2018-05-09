10 мая. Mossovetinfo.ru – Ночь на 10 мая стала самой холодной с начала мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».



Температура воздуха в Москве понизилась до +4..+7 градусов. В отдельных районах Подмосковья в травостое температура понижалась до -2..-3 градусов.