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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Общество     20.01.2018 09:14

Ночь на 20 января стала самой холодной в Москве с начала зимы

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Теги:  погода 

20 января. Mossovetinfo.ru - Ночь на 20 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Температура воздуха опустилась до -10,7°. Таким образом, 2018 год стал в столице годом с самой поздней датой 10-градусных морозов. Ранее это случалось не позднее 3 января (1975).

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве похолодает до -17°.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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