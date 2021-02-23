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Общество     23.02.2021 10:44

Ночь на 23 февраля стала самой холодной с начала зимы

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Теги:  погода  прогноз погоды 

23 февраля. Mossovetinfo.ru – Ночь на 23 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

К 7:00 на метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 24,1 градуса мороза. Это холоднее, чем было 18 января, когда термометры показали 23,6 градуса мороза.

В Московской области температура местами понижалась до -30 градусов.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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