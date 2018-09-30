30 сентября. Mossovetinfo.ru – Ночь на 30 сентября стала самой холодной в Москве с начала осени и ознаменовалась первыми заморозками. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



В столице минимальная температура составила -0,4°, в Подмосковье холоднее всего было в Черустях -3,5°.