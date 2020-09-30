30 сентября. Mossovetinfo.ru - Ночь на среду стала самой холодной в Москве с начала сентября, сообщает портал «Метеоновости».
По данным синоптиков, в ночное время температура воздуха в Москве опустилась до +5,1 градуса, что явилось самым низким показателем с начала месяца. В Подмосковье температура опускалась еще ниже - в Истре столбики термометров опустились до +2,4 градуса.
Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, бабье лето в Москве продлится как минимум до 5 октября.
17:04 Общество Ночь на 30 сентября стала самой холодной в Москве с начала месяца
15:38 Город (Москва и область) Ряд улиц на юго-западе Москвы перекроют 3 и 4 октября в связи с полумарафоном
14:30 Другое Дюков: РФС не рассматривает вопрос приостановки чемпионата России из-за коронавируса
13:51 Власть В Госдуму внесен проект федерального бюджета на 2021-2023 годы
23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля
01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19
00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы
16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны
11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе
10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса