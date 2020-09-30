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Общество     30.09.2020 17:04

Ночь на 30 сентября стала самой холодной в Москве с начала месяца

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Теги:  погода  похолодание 

30 сентября. Mossovetinfo.ru - Ночь на среду стала самой холодной в Москве с начала сентября, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, в ночное время температура воздуха в Москве опустилась до +5,1 градуса, что явилось самым низким показателем с начала месяца. В Подмосковье температура опускалась еще ниже - в Истре столбики термометров опустились до +2,4 градуса.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, бабье лето в Москве продлится как минимум до 5 октября.


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Теги: 
погода  похолодание 

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