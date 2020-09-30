30 сентября. Mossovetinfo.ru - Ночь на среду стала самой холодной в Москве с начала сентября, сообщает портал «Метеоновости».



По данным синоптиков, в ночное время температура воздуха в Москве опустилась до +5,1 градуса, что явилось самым низким показателем с начала месяца. В Подмосковье температура опускалась еще ниже - в Истре столбики термометров опустились до +2,4 градуса.



Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, бабье лето в Москве продлится как минимум до 5 октября.