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Общество     28.01.2021 14:23

Новая партия на базе «Справедливой России» поборется за второе место на выборах в ГД - Миронов

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Теги:  партии  Сергей Миронов  Справедливая Россия  За правду  Патриоты России  выборы 

28 января. Mossovetinfo.ru – Новая политическая партия, создаваемая на базе «Справедливой России», намерена стать второй по численности фракцией на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, заявил журналистам глава «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».

По словам Миронова, новая партия намерена бороться «как минимум за второе место». Его поддержали лидеры партии «Патриоты России» Геннадий Семигин и лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

По словам партийных лидеров, объединение левопатриотических сил должно найти поддержку у избирателей.

Ранее три партии подписали совместный манифест об объединении, в котором изложили основные принципы, с которыми партия намерена идти на выборы.

Новая партия, которая пойдет на выборы под названием «Справедливая Россия - За правду» выступает за создание солидарной социально-ориентированной экономики с усилением роли государства, введение прогрессивной шкалы налогообложения, отказ от Болонской системы образования и отмену ЕГЭ, введение базового дохода для населения, повышение МРОТ, пенсий и пособий, госрегулирование цен на продукцию естественных монополий, прямые выборы мэров, отказ от муниципального фильтра на губернаторских выборах.

Также новая партия считает необходимым перераспределить доходы от центра в регионы и национализировать ключевые инфраструктурные отрасли.

Об предстоящем объединении трех партий было объявлено 20 января. При этом, Миронов предложил объединится всем левым партиям, включая КПРФ и ЛДПР.

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Теги: 
партии  Сергей Миронов  Справедливая Россия  За правду  Патриоты России  выборы 

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