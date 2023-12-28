Новогодние мероприятия в выходные пройдут в Центрах московского долголетия

31 декабря — Mossovetinfo.ru — Москвичи старшего возраста смогут отметить новогодние праздники в Центрах московского долголетия (ЦМД) приглашают, гостей будут всю неделю, кроме 1, 2 и 7 января, в праздники будет работать более двух тысяч спортивных, творческих и образовательных групп у организаций – партнеров проекта. сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



В программе от лидеров клубов – мастер-классы, викторины, театральные постановки, интеллектуальные игры.



Уютные центры открыты в новогодние каникулы для общения в интеллигентной компании.



Все желающие старше 55 лет смогут посетить их бесплатно без предварительной регистрации.



Помимо очных мероприятий, специально к новогодним праздникам преподаватели проекта «Московское долголетие» подготовили серию видеоуроков. Все желающие смогут узнать о том, что такое скандинавская ходьба, как восстановить режим питания после праздничных застолий. Кроме того, для горожан подготовили ролик о пяти принципах счастья. Посмотреть видеоуроки можно на страницах проекта в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в Telegram-канале.



В столице открыто более 100 центров московского долголетия, в которых работает свыше пяти тысяч клубов по разным направлениям.



Информация о центрах московского долголетия, список их адресов и календарь мероприятий публикуются на официальной странице проекта на портале mos.ru, а также на странице ЦМД в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале.



Кроме того, нужные сведения можно получить, позвонив в единую справочную службу столичного департамента труда и социальной защиты населения по номеру телефона: +7 495 870-44-44.