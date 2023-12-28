Другие материалы
-
Общество
31.12.2023, 12:50
Новогодние мероприятия в выходные пройдут в Центрах московского долголетия
31 декабря — Mossovetinfo.ru — Москвичи старшего возраста смогут отметить новогодние праздники в Центрах московско...
-
Общество
29.12.2023, 12:55
Около 50 пунктов сбора подписей в поддержку Путина, как кандидата на президентских выборах, работают в Москве
29 декабря — Mossovetinfo.ru — Около 50 пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения главы РФ Владимира Путина в кач...
-
Общество
28.12.2023, 10:26
Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников
28 декабря — Mossovetinfo.ru — Центробанк рассказал, что после фраз об «оформлении заявки на кредит» стоит положить ...